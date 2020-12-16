Вице-мэр Владимир Ефимов: В Москве построят завод по выпуску ветеринарных препаратов

Власти Москвы привлекли инвестиции для строительства в столице завода по выпуску ветеринарных препаратов. Соглашение на 514 миллионов рублей заключили с компанией «БиноМедВетСервис», рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На заводе планируют наладить производство как минимум пяти ветеринарных препаратов. Он будет расположен в Юго-Западном административном округе. Завод должен начать работу в 2022 году. По словам Ефимова, на предприятии будет создано 85 новых рабочих мест.

Компания «БиноМедВетСервис» ведет бизнес в Белоруссии. Она производит препараты в Гомеле на основе главного компонента вещества из Германии. Планируется, что в Москве фирма будет производить как компоненты, так и конечный продукт благодаря статусу инвестиционного приоритетного проекта (ИПП).

Этот статус даёт его обладателю ряд преимуществ. Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, общую налоговую нагрузку для инвестора со статусом ИПП могут снизить на четверть, налог на прибыль для него уменьшится с 17% до 12,5%, а земельный налог снизится на 99%. Налог на имущество для ИПП и вовсе обнулят.

