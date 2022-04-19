Вице-мэр Ефимов: В ОЭЗ Москвы начали выпуск лекарств от онкологии и ВИЧ
В Москве запущено производство жизненно необходимых препаратов для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, производство находится в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис "Москва"».
«Мощности компании «Амедарт» из ОЭЗ «Технополис "Москва"» позволяют ежегодно производить до 10 миллионов упаковок антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ и до миллиона пачек противоопухолевых средств», - сказал Ефимов.
По его словам, эти лекарства уже поставляются во все регионы России в рамках госзакупок Минздрава.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что компания «Амедарт» нацелена на импортозамещение и планирует выпустить 20 препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших.
«Кроме средств для лечения ВИЧ-инфекции и онкологии, на предприятии начали выпускать иммунодепрессанты и препараты для лечения почечной недостаточности. Компания способна производить до 15 миллионов упаковок этих лекарств в год», - рассказал Овчинский.
Он также сообщил, что «Амедарт» в целом изготавливает более 60 различных препаратов.
Со своей стороны, гендиректор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев сказал, что компания занимает площадь более 5 тыс. кв.м. в ОЭЗ в Печатниках.
«В производственный комплекс предприятия входят цеха жидких и твердых лекарственных форм, а также высокотехнологичный центр исследований и разработок. Там трудятся более 120 высококвалифицированных специалистов, среди них эксперты мирового уровня», – добавил Дегтев.
Компания «Амедарт» стала резидентом ОЭЗ «Технополис “Москва”» в 2019 году.
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