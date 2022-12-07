Вице-мэр Ефимов: В Москве выставлены на аукционы права на развитие еще двух бывших промзон
В Москве выставлены на торги права на комплексное развитие участков бывших промышленных зон «Вагоноремонт» и «Алтуфьевское шоссе». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, подать заявку на участие в аукционе по первой промзоне инвесторы могут до 26 января, по второй – до 2 февраля 2023 года, аукционы пройдут 7 и 14 февраля 2023 года соответственно.
«Вложения в реализацию проектов оцениваются примерно в 30 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит около 2 миллиардов рублей», – отметил вице-мэр.
Он также добавил, что на месте бывших промзон можно будет возвести производственные предприятия, офисные здания, объекты социального назначения и спортплощадки, что позволит создать на столичном рынке труда до шести тысяч новых вакансий.
«Всего по проектам комплексного развития территорий этих участков планируется возвести около 260 тысяч квадратных метров недвижимости», - рассказал глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
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