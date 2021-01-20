Вице-мэр Ефимов: в Москве появится новое производство медицинских изделий

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2023 году запустит на площадке «Алабушево» завод по производству расходных материалов для аппаратов ИВЛ, систем переливания крови и растворов, а также контейнеров для сбора крови, рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Инвестор вложит в проект 1,7 млрд рублей. «Начало строительства намечено на конец 2021 года, запуск производства - на 2023 год», - сказал заммэра.

На участке в 3,2 га появится завод площадью 18 тысяч квадратных метров. «В ходе реализации проекта компания планирует выйти на ежегодный объем выпуска не менее 480 тысяч дыхательных контуров и 1,4 млн дыхательных фильтров для аппаратов ИВЛ», - добавил Ефимов.

Глава департамента инвестиционной и промполитики Александр Прохоров добавил, что компания сама будет производить медицинский ПВХ-пластик. Это, по мнению гендиректора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дёгтева, поможет нарастить долю отечественной продукции на внутреннем рынке.

Как сообщалось ранее, Москва активно развивает производство медицинских изделий, в том числе через офсетные контракты.

Офсетный контракт предусматривает как государственную закупку товара, так и встречные инвестиционные обязательства поставщика. Общий объем частных инвестиций по четырем заключенным офсетам составляет 11,9 млрд рублей, объем закупок – 71,6 млрд рублей. Идет работа над заключение пятого такого контракта.

Первые четыре офсетных контракта Москва подписала в области фармацевтики, медицинских изделий и пищевого производства. В частности, ЗАО «Биокад» уже ввело в эксплуатацию первую очередь завода на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», ООО «Р-Опра» получило разрешение на строительство. По условиям третьего офсетного контракта, ООО «Гемамед» создаст в городе предприятие по производству медизделий для стомированных больных с инвестициями в 1 млрд рублей.

