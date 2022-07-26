Вице-мэр Ефимов: В Москве на 26% вырос оборот онлайн-покупок
За пять месяцев 2022 года оборот онлайн-покупок в Москве вырос на 26% и составил 3,6 триллиона рублей, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Лидером онлайн-продаж стали страховые услуги. Больше 91% сделок на сумму 113,9 миллиардов рублей было совершенно удаленно. На втором месте идут турагентства – 79% или 160 миллиардов рублей.
«В сфере культуры, спорта и развлечений эти показатели составили 72 процента, или 105,5 миллиарда рублей, в транспортировке и хранении – 65 процентов, или 254 миллиарда, образовании – 61 процент, или 28,8 миллиарда», – рассказал Владимир Ефимов.
Если говорить о традиционной торговле, то повседневные товары москвичи предпочитают покупать в магазинах. При этом доля интернет-платежей в этой сфере тоже растет. С января по май оборот онлайн-продаж там составил 1,1 триллиона рублей – это 42 процента от общего числа транзакций.
Медицинские услуги москвичи предпочитают оплачивать по факту их получения. Доля удаленных оплат составила 10% или 14 миллиардов рублей. А в гостиничном бизнесе онлайн было получено 20% выручки – 7,8 миллиардов рублей. В сфере общепита доля онлайн-транзакций составляет 9% и не превышает 17,7 миллиардов рублей.
Как отметил глава Департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, при дистанционных покупках жители города тратят больше денег, чем при покупках офлайн. По его словам, средний размер чека при приобретении товаров в интернете в январе – мае составил 1,9 тысячи рублей, в то время как в офлайн-магазинах – около тысячи рублей.
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