Вице-мэр Ефимов: В 2020 году Москва экспортировала спортивный инвентарь на 17 млн долларов

В прошлом году экспорт товаров для спорта из Москвы составил 17,06 млн долларов США. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По словам Ефимова, московские поставки занимают треть от всероссийского экспорта. Спортивный инвентарь московского производства приобретают 49 стран. Замглавы города отметил, что более 30% от всего объема поставок на сумму порядка 5,72 млн долларов США - это снаряды и инвентарь для спортивных игр и занятий физкультурой на открытом воздухе.



По данным Ефимова, популярностью также пользуется инвентарь для физических упражнений и тренажеры с настраиваемым механизмом отягощения. По словам заммэра, «увеличение поставок этих категорий товаров в том числе связано с распространением тенденции на занятия спортом в домашних условиях».



Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» передает, что в прошлом году главными импортерами московского спортивного инвентаря стали Казахстан и Белоруссия. Также столичные товары поставляются в Германию, Нидерланды, Польшу, Китай, Молдову, Узбекистан и Тайвань. В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что в 2021 году экспорт продолжает расти: его объем составил почти 4 млн долларов США, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.