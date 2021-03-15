Вице-мэр Ефимов: Темпы восстановления пострадавших отраслей в Москве растут

Наиболее пострадавшие от ограничений в пандемию коронавируса отрасли экономики Москвы ускорили темпы восстановления. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за первую неделю марта среднесуточный оборот отраслей, в числе которых гостиничный бизнес, туризм, общепит, культура, спорт, бытовые услуги и отдельные сегменты розничной торговли достиг 12,2 млрд рублей. Это почти на четверть превышает показатели предыдущей недели и на 2,3% - аналогичную неделю предыдущего года.

«Росту темпов восстановления, помимо ослабления ограничений, способствовали антикризисные меры поддержки экономики, направленные в первую очередь на пострадавшие отрасли, а также увеличение платежеспособного спроса населения, который во многом определяется ситуацией на рынке труда и динамикой зарплат. С начала года по состоянию на 10 марта число безработных, зарегистрированных в службе занятости города, снизилось на 37,4%, а реальная заработная плата за январь-декабрь прошлого года выросла на 4%», - подчеркнул заммэра.

Максимальный рост оборотов на первой неделе марта показали сегменты торговли, в том числе, автотранспортными средствами и запчастями, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой, обувью.

В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что среднесуточные обороты в бытовых услугах выросли за неделю на16%, стоматологических клиниках – на 1,5%. Между тем выручка гостиниц и турагентств увеличилась более чем на 19%, транспортных организаций – на 14,5%, организаций общественного питания – на 2,5%, но к показателям прошлого года эти отрасли пока еще не вернулись.

«Не восстановились пока сферы культуры, организации досуга и спорта, которые показали снижение среднесуточных оборотов на 7% к аналогичному периоду прошлого года», - сообщил министр Правительства Москвы.

В свою очередь, оборот малого и среднего бизнеса Москвы, к которому относятся большинство организаций наиболее пострадавших отраслей, за первую неделю марта составил 8,1 млрд рублей, что на 16,8% больше, чем было на прошлой неделе, и на 1,5% аналогичной недели 2020 года.

