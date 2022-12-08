Вице-мэр Ефимов: Столичным компаниям одобрили льготные кредиты на 180 млрд рублей

Столичные предприятия при поддержке города с марта начали получать льготные кредиты. Их можно использовать на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели или строительство нежилой недвижимости. Таким образом было одобрено 181,1 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу «ТВ Центр», что в столице действует целый ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, в числе которых субсидирование кредитных ставок, предоставление различных гарантий, а также адресная помощь отдельным предприятиям и секторам.

Программа льготного кредитования начала работать в марте текущего года в качестве одной из мер антикризисной поддержки предприятий. На ее реализацию Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства из бюджета города выделили 20 миллиардов рублей дополнительно.



Льготные кредиты, как утверждает Ефимов, стали одним из самых эффективных инструментов антикризисного плана поддержки бизнеса.

«Несмотря на то, что большинство проблемных вопросов в работе столичных предприятий, связанных с санкционной политикой, решены, мы не останавливаем действие программы и продолжаем принимать заявления на получение льготных кредитов», - отметил заммэра. Он добавил, что более 70 организаций получили льготные кредиты на сумму в 181,1 миллиарда рублей.



Сейчас ставка по льготным кредитам на инвестиционные цели составляет три процента, а их максимальный размер - три миллиарда рублей.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, сумма уже одобренных компаниям заявок на получение льготных кредитов достигла 10 миллиардов рублей. Средства получили в том числе производители косметики и компании сферы переработки отходов.

