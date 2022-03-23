Вице-мэр Ефимов: Промышленные предприятия Москвы смогут арендовать землю по льготной ставке
Промышленные предприятия Москвы смогут арендовать землю для строительства новых производств и реконструкции существующих объектов за 1 рубль в год. О такой мере поддержки московских промышленников ранее заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции», – сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, земля будет выделяться по льготной ставке для масштабных инвестиционных проектов, при смене цели использования участка на строительство, а также при предоставлении земельных участков для завершения строительства производственных и промышленных объектов. Заммэра подчеркнул, что ставка будет распространяться на весь срок действия договоров аренды.
Ефимов добавил, что город оказывает поддержку предприятиям, локализовавшим свое производство в столице: от налоговых льгот до помощи с подбором земельных участков.
В свою очередь, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что если раньше размер годовой арендной платы за землю для новых производств составлял 1,5% от кадастровой стоимости, то сейчас утверждена ставка один рубль за весь земельный участок.
Отмечается, что при оформлении договора аренды земельного участка нужно соответствующее решение московской градостроительно-земельной комиссии. Для изменения цели предоставления участка под строительство производственных и промышленных объектов собственнику здания необходимо обратиться за госуслугой в Департамент городского имущества на портале mos.ru.
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