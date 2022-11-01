Вице-мэр Ефимов: При поддержке Москвы инвестор построит технопарк в Зюзине
Москва без торгов предоставит инвестору в аренду землю для создания строительного технопарка в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Инвестор получит в аренду участок на юго-западе столицы и возведет там строительный технопарк площадью 24,7 тысячи квадратных метров», – добавил он.
Как отметил Ефимов, благодаря проекту в столице появится 200 новых рабочих мест, объем вложений составит 1,5 миллиарда рублей.
На новом предприятии будут выпускать облегченные каркасы для объемно-модульного строительства, а также разрабатывать и применять добавки к цементам.
Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в планах предприятия выпускать более 500 тысяч квадратных метров продукции в год.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман также добавил, что участок будет предоставлен в аренду на пять лет.
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