Вице-мэр Ефимов: поступления НДФЛ в бюджет Москвы выросли на 23,4%

Главная по величине статья доходов бюджета Москвы – поступления по НДФЛ – в январе-августе 2021 года увеличились на 23,4% к предыдущему аналогичному периоду и на 30% к соответствующему периоду докризисного 2019 года, и составили 852,2 млрд рублей. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это является подтверждением, что московским компаниям удалось во многом преодолеть кризис, сохранить штат, выплачивать зарплаты и премии работникам. Рост НДФЛ – еще одно свидетельство восстановления большинства отраслей московской экономики», – заявил он.

Как отмечают столичные власти, 90% от общего объема поступлений налога на доход физических лиц перечислили налоговые агенты – ИП и организации. Объем эти поступлений также увеличился с прошлого года, а также превысил уровень января-августа 2019 года на 28,8%. Значительную сумму – 160,3 млрд рублей – городской бюджет получил по с доходов, превышающих годовой доход в 5 млн рублей, уточнил руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Кроме того, выросли и поступления от тех, кто перечисляет НДФЛ сам или получает доход от выигрышей в лотерею или сдачи имущества в аренду. По сравнению с январем-августом 2020 года сумма поступлений возросла на 37,7% и оказалась в 1,5 раза выше, чем за первые восемь месяцев 2019 года, говорят в мэрии.

