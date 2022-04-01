Вице-мэр Ефимов: Москва выделила землю под строительство метро и соцобъектов

Власти Москвы с начала года выделили земельные участки под крупные инфраструктурные и социальные проекты, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2022 года Департамент городского имущества уже выделил более 170 гектаров земли для строительства транспортных развязок и новых линий метрополитена, возведения домов по программе реновации, а также социально-значимых объектов», - отметил он.

По его словам, каждый вложенный бюджетный рубль привлекает три рубля частных инвестиций.

Работающим по госзаказу застройщикам Москва предоставляет землю по договорам безвозмездного пользования либо в аренду на срок от одного года до пяти лет. Больше всего земли выделено для транспортных объектов: 53 гектара — для транспортно-пересадочных узлов, новых линий и станций метрополитена, еще 51 — для дорожного строительства, уточнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ещё 36 гектаров земли выделено под школы, детские сады, медицинские и культурные объекты, 32 гектара — для строительства по программе реновации жилья.

