Вице-мэр Ефимов: Москва экспортировала продукцию ННЭ на 33,5 млрд долларов

Москва по итогам 2021 года экспортировала продукцию несырьевого неэнергетического сектора (ННЭ) на сумму свыше 33 млрд долларов, почти 57% от этого объема пришлось на дружественные страны. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2021 году московские компании экспортировали в 186 стран продукцию несырьевого неэнергетического сектора на сумму 33,5 млрд долларов, что на 25% превышает результат 2020 года», - сказал он.

По словам заммэра, на рынки дружественных стран пришлось более чем 19 млрд долларов. Ефимов также отметил, что главным импортером продукции московского производства в прошлом году стал Казахстан. Так, страна купила товары более чем на 3,4 млрд долларов. При этом среди лидеров по объему закупок также числятся Белоруссия, Китай, Алжир, Индия, Турция, Иран и Вьетнам.

В свою очередь руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что почти 82% от всего московского неэнергетического экспорта в дружественные страны пришлось на промышленную продукцию. По его словам, в 2021 году промпредприятия поставили в другие страны продукцию почти на 16 млрд долларов, а 2,4 млрд из них пришлось на механическое оборудование и технику. Овчинский подчеркнул, что экспорт таких товаров увеличился почти на 48%.

При этом, как сообщили специалисты Центра «Моспром», объем экспорта мучной продукции увеличился на 30% и достиг 219 млн долларов, а поставки продуктов питания за границу увеличились почти на 20% и составили 166 млн долларов.

