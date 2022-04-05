Вице-мэр Ефимов: Машиностроительная отрасль Москвы показала четырехкратный рост
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные предприятия машиностроительной отрасли стабильно наращивают объемы производства.
«В прошлом году столичные предприятия в 3,95 раза нарастили объемы изготавливаемых машин и насосного, компрессорного, лифтового и другого оборудования, входящего в эту группу, по отношению к 2020 году», - сказал Ефимов.
По его словам, рост продолжился и в 2022 году.
«В январе производство увеличилось на 68,7% по сравнению с январем прошлого года. За два первых месяца 2022 года выпуск вырос на 95,7% по отношению к такому же периоду 2021 года», – отметил вице-мэр.
Ефимов также сообщил, что в столице работают 249 предприятий, производящих машины и оборудование.
Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что столица является лидером по производству лифтового оборудования.
«Москву называют лидером в производстве лифтового оборудования. Всего в России в 2021 году, по данным Росстата, было выпущено более 31 тысячи лифтов, а на Москву пришлась половина – порядка 15 тысяч», - сказал Овчинский.
Сегодня столичные заводы могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату заработной платы. Недавно мэр Москвы поручил направить дополнительные средства в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства для этих целей. Фонд уже принимает заявки от промышленников города.
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