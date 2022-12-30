Вице-мэр Ефимов: 286 предприятий обратились за помощью в центр поддержки промышленности
В столичный Центр поддержки промышленности, который был открыт в апреле, обратились за помощью и консультацией 286 предприятий, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
«Специалисты стараются максимально сократить сроки работы над заявками, на данный момент они уже помогли московским компаниям решить около 200 вопросов», - отметил Ефимов.
Центр работает по принципу одного окна. Предприятия могут получить услуги по подбору персонала, организовать перевозку зарубежного оборудования, решить вопросы с парковками, локализовать производство и многое другое.
На помощь могут рассчитывать не только крупные промышленные предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса.
Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что центр создавался, прежде всего, как антикризисный, но включил в себя большой спектр задач. В частности, каждое 10-е обращение касается локализации производств, еще около 10 процентов приходится на земельно-имущественные вопросы, свыше 12 процентов – на подбор поставщиков, почти 20 процентов – на темы финансирования или кредитования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 080 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 482 / сут.
- Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины
- В МВД захотели исключить фиктивные браки и отцовство мигрантов в России
- Губернатор Севастополя: Над морем у аэродрома Бельбек сбиты два беспилотника
- Овечкин занял 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
- В Госдуме предложили давать студентам 13-ю стипендию
- Марочко рассказал об использовании ВСУ ложных позиций на купянском направлении
- Внук де Голля заявил о «заговоре» Запада против России
- СМИ: Спецслужбы задержали жителя Мелитополя, передавшего СБУ данные о российских военных
- МИД: Попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал
- Экономист назвал Индию единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru