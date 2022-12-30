Вице-мэр Ефимов: 286 предприятий обратились за помощью в центр поддержки промышленности

В столичный Центр поддержки промышленности, который был открыт в апреле, обратились за помощью и консультацией 286 предприятий, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«Специалисты стараются максимально сократить сроки работы над заявками, на данный момент они уже помогли московским компаниям решить около 200 вопросов», - отметил Ефимов.

Центр работает по принципу одного окна. Предприятия могут получить услуги по подбору персонала, организовать перевозку зарубежного оборудования, решить вопросы с парковками, локализовать производство и многое другое.

На помощь могут рассчитывать не только крупные промышленные предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса.

Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что центр создавался, прежде всего, как антикризисный, но включил в себя большой спектр задач. В частности, каждое 10-е обращение касается локализации производств, еще около 10 процентов приходится на земельно-имущественные вопросы, свыше 12 процентов – на подбор поставщиков, почти 20 процентов – на темы финансирования или кредитования.

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ФОТО: Владимир Ефимов
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