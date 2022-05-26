Вице-мэр Ефимов: 21 банк задействован в программе льготного кредитования предприятий Москвы

21 российский банк присоединился к программе льготного кредитования промышленных предприятий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение снизить ставки по льготным кредитам для предприятий и организаций нефинансового сектора экономики с 11 до 9 %, для компаний строительной отрасли – с 12 до 9 %. Новые условия будут действовать как по новым займам, так и по тем, что были одобрены ранее.

«Благодаря соглашениям с банками столичные промышленники могут получить кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию инвестпрограмм по ставке ниже рыночной – не выше 9%», – отметил Ефимов.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выступает в качестве оператора программы. В марте 2022 года в него направили дополнительно 10 миллиардов рублей на льготные кредиты для предприятий. Кроме того, аналогичную сумму Фонд получил на поддержку строителей. Средства по сниженной ставке предоставляются девелоперам, которые возводят или реконструируют нежилую недвижимость в столице.

Сумма одобренных городом заявок промышленных предприятий и строительных компаний на льготные кредиты достигла 108 миллиардов рублей.

«Чтобы получить помощь от города, вначале необходимо заключить кредитный договор, затем с документами обратиться в Фонд», - рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, сейчас такая поддержка доступна не только промышленникам, получить льготный кредит на пополнение оборотных средств может практически любой бизнес, зарегистрированный в столице и работающий на её территории не менее двух лет.

Овчинский уточнил, что рассчитывать на такую помощь в настоящее время могут, как минимум, три тысячи компаний.

