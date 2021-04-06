В центре Москвы демонтировали два «незаконных» склада

В Таганском районе Москвы снесли два незаконно построенных склада, сообщает официальный сайт Мэра Москвы. Госинспекция по недвижимости в ходе проверки выявила самострой общей площадью 75,6 квадратных метров. Здания были демонтированы.

Строения относились к работающему на данной территории заводу и нарушали имущественные права соседнего пользователя. Пристройки площадью 24,9 и 50,7 квадратных метров располагались по по адресу: Гжельский переулок, дом 19.

В Госинспекции установили, что данные строения на государственный кадастровый учет не поставлены, проектная и разрешительная документация на возведение отсутствует и на них не зарегистрированы права собственности.

«Пристройки использовались под складские цели, в данных помещениях не работал персонал, соответственно, интересы и права сотрудников предприятия не нарушались», – заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

