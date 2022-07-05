В Москве появятся специалисты по искусственному интеллекту в промышленности

Помогать компаниям в преодолении технологических барьеров и создании конкурентоспособных продуктов будут специалисты по искусственному интеллекту в промышленности, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Новое направление запускают в «Московской технической школе». Соглашение между правительством Москвы, ведущими вузами и предприятиями уже подписано.

«Мы запускаем уже третье направление, в рамках которой сотрудники городских предприятий повысят свою квалификацию, – «Искусственный интеллект в промышленности», – сообщил Владимир Ефимов.

Внедрение технологий искусственного интеллекта в деятельность предприятий промышленности обеспечивает преимущества перед конкурентами за счет возможностей автоматизации, качественного контроля производственных процессов и их оптимизации, диагностики состояния оборудования и в целом оптимизации принимаемых решений.

«В создании образовательных программ для московских инженеров примут активное участие индустриальные партнеры направления: научно-технический центр «Модуль», ООО «Цифра», АО «Лаборатория Касперского», ООО «Айпавлов», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Всего в «Московской технической школе» запланировано семь направлений. По ним к 2024 году планируется обучить свыше четырех тысяч инженеров.

