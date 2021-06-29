В Метрогородке появится новый торговый центр и более тысячи рабочих мест

Компания AFI Development вложит в строительство нового торгового центра на востоке Москвы 2,6 млрд рублей и получит льготу при возведении жилья по городской программе стимулирования создания рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект структуры AFI Development получил статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда. Компания вложит 2,6 млрд рублей в создание в Метрогородке многофункционального офисно-торгового центра площадью 38 тыс. кв.м., в результате чего появится около 1,1 тысячи рабочих мест», - сказал Ефимов.

При этом он отметил, что в Москве заключено уже пять соглашений в рамках программы стимулирования создания рабочих мест с общим объемом инвестиций в 25 млрд рублей.

Новый ТЦ появится в районе Метрогородок на Тагильской улице рядом со строящимся ЖК «Сиреневый сад».

Благодаря участию в проекте входящий в компанию AFI Development застройщик получит льготу, касающуюся строительства двух домов в составе ЖК «Сиреневый сад». Один из домов застройщик планирует сдать в конце этого года, другой – весной 2024 года.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров пояснил, что размер льготы для AFI Development составит почти 850 млн рублей.

«Застройщик сможет воспользоваться ей после завершения строительства офисно-торгового центра. По условиям соглашения, это должно произойти не позднее июня 2024 года», - добавил Прохоров.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Светланы Ганеевой, программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет девелоперам и экономить на издержках при строительстве жилья, и строить объекты, которые принесут в будущем дополнительный доход.

«При этом, в рамках одного инвестпроекта может быть создано несколько объектов с новыми рабочими местами», – добавила Ганеева.

Москва сегодня - мощнейший бизнес-центр страны и континента, крупнейший работодатель и самая развитая экосистема для создания бизнес-проектов, стартапов, и самое важное для города - рабочих мест. Это один из приоритетов программы развития столицы, недавно представленной Мэром Сергеем Собяниным.

