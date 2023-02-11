Участок в Западном округе Москвы ждет редевелопмент

В Западном административном округе Москвы будет построен современный жилой квартал. Неэффективно используемый участок земли площадью более 9 гектаров находится в Можайском районе и примыкает к улицам Толбухина, Беловежская, Витебская и Сколковскому шоссе. Об этом сообщил заммэра столицы по имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, инвесторы вложат в реорганизацию этой территории около 20 миллиардов рублей. После окончания строительства там появятся не только жилые дома и социальные объекты, но и общественно-деловые пространства.

«Благодаря строительству общественно-деловых и социальных объектов в Можайском районе Москвы появится почти 3 тысячи 800 новых рабочих мест. Ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта оценивается в 1,3 миллиарда рублей», – рассказал Ефимов.

Как уточнил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, приять участие в комплексном развитии этой территории сможет собственник, городской оператор или инвестор. Участники этого проекта будут определены по результатам торгов. Общий объём, возведённой на этой площади недвижимости превысит 209 тысячи квадратных метров.

«В рамках редевелопмента в Можайском районе планируется построить более 74 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, более 40 процентов которой предусмотрено для программы реновации. Кроме того, там появится почти 135 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов», – сказал Гаман.

Он отметил, что это будут школа, детский сад, торговые центры, рестораны, отделения банков и спортивные объекты.

