Ефимов: Доходный дом Горбунова отреставрировали по программе «1 рубль за квадратный метр в год»

Доходный дом Григория Горбунова отреставрировали по программе «1 рубль за квадратный метр в год», сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что компания ООО «Ромэкс» переведена на льготную ставку аренды здания и сможет сэкономить в этом году почти 16 миллионов рублей.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» действует в столице с 2012 года. Она рассчитана для арендаторов объектов культурного наследия. Для ее получения инвесторы должны принять участие в аукционах по аренде ветхих памятников архитектуры.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что договор аренды был заключен по результатам торгов в 2018 году сроком на 49 лет.

Доходный дом Григория Горбунова находится по адресу: улица Девятая рота, дом 16. Он построен из кирпича. В начале прошлого века в нем была типография старообрядческой литературы, после реставрации открылась гостиница.

