Ефимов: Доходный дом Горбунова отреставрировали по программе «1 рубль за квадратный метр в год»
Доходный дом Григория Горбунова отреставрировали по программе «1 рубль за квадратный метр в год», сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Он отметил, что компания ООО «Ромэкс» переведена на льготную ставку аренды здания и сможет сэкономить в этом году почти 16 миллионов рублей.
Программа «1 рубль за квадратный метр в год» действует в столице с 2012 года. Она рассчитана для арендаторов объектов культурного наследия. Для ее получения инвесторы должны принять участие в аукционах по аренде ветхих памятников архитектуры.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что договор аренды был заключен по результатам торгов в 2018 году сроком на 49 лет.
Доходный дом Григория Горбунова находится по адресу: улица Девятая рота, дом 16. Он построен из кирпича. В начале прошлого века в нем была типография старообрядческой литературы, после реставрации открылась гостиница.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru