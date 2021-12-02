Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» пополнили бюджет почти на 4 млрд рублей в 2021 году

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) технополиса «Москва» за девять месяцев 2021 года увеличили поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней почти на 40%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, поступление налогов от резидентов за первые три квартала 2021 года увеличилось на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Объем налоговых платежей резидентов ОЭЗ превысил 15,6 млрд рублей за все время работы.

«Резиденты столичной особой экономической зоны за первые три квартала 2021 года уплатили налоги на сумму свыше 3,9 миллиарда рублей, что на 38,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил заместитель Мэра.

Так, льготы по уплате налогов в бюджет столицы составили более 95% полученных налоговых льгот. Их сумма за девять месяцев 2021 года превысила 407 млн рублей. За время работы резиденты сэкономили за счет налоговых преференций ОЭЗ более 3,4 млрд рублей.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, за первые девять месяцев 2021 года на каждый рубль предоставленных налоговых льгот в ОЭЗ пришлось порядка 53 рублей инвестиций.

Генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев в свою очередь подчеркнул, что помимо налоговых льгот резиденты получают доступ к льготной аренде земли и таможенным преференциям. Также резидентам доступна возможность выкупить арендуемый участок за 1% от кадастровой стоимости после сдачи объекта в эксплуатацию.

