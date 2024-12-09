Портал поставщиков Москвы стал самым тиражируемым цифровым решение в регионах
Московский портал поставщиков стал лауреатом премии ComNews Awards в номинации «Самое тиражируемое в регионах государственное цифровое решение», рассказал глава Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Сегодня преимуществами площадки пользуются свыше 350 тысяч предпринимателей по всей стране и более 58 тысяч заказчиков из 41 региона России», – сообщил он.
Как подчеркнул Пуртов, признание портала экспертным сообществом свидетельствует о том, что работа идет в правильном направлении. Среди прочего представители жюри отметили, что столичный портал повышает эффективность закупок.
На одного заказчика в среднем приходится шесть поставщиков. Подобное соотношение обеспечивает добросовестную конкуренцию, позволяя учреждениям экономнее распределять бюджетные средства.
Благодаря электронным подписям московская разработка позволяет проводить все оперативные закупки в удобном дистанционном формате. Первым регионом, в котором были реализованы возможности электронного исполнения контракта после Москвы, стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Еще одним важным достижением портала на региональном направлении в 2024 году стало заключение соглашения о подключении к платформе государственных и муниципальных заказчиков Республики Карелия.
Как рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев, развитие бесплатных инструментов платформы продолжается. При этом каждая адаптация разрабатывается с учетом обратной связи от заказчиков и поставщиков.
Премия ComNews ежегодно отмечает лучшие российские проекты и решения в сфере цифровой экономики. В 2024 году ее вручение прошло в 13-й раз.
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