Подведены итоги финального в 2024 году хакатона Tender Hack

На заключительном в 2024 году, финальном хакатоне серии Tender Hack в Нижнем Новгороде участники команд работали над функционалом заключения контракта по QR-коду на столичном портале поставщиков. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



По его словам, им предстояло непосредственно решать задачи по улучшению автоматизации закупочного процесса на платформе.



«В течение трех дней команды создавали интерактивный прототип проведения прямой закупки на портале поставщиков, позволяющий пользователям заключать контракты оперативно и мобильно, при этом соблюдая все необходимые юридические процедуры», – рассказал глава департамента.



Пуртов отметил, что лучшие проекты затем могут применяться для совершенствования платформы.



Он также добавил, что подобные соревнования позволяют находить и поддерживать талантливую молодежь, а также повышать привлекательность и удобство портала для заказчиков и предпринимателей.



В итоге победителем финального хакатона стала команда «Титан» из Нижнего Новгорода. Как заметил её капитан Дмитрий Алферов, работа над задачей далась нелегко, но мы приняли вызов, выложились на максимум и предложили лучшее решение.



Всего в соревновании участвовали 15 команд из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Для погружения участников в проблематику контрактных отношений для них были проведены мастер-классы, кроме того участники команд могли получить консультацию экспертов.

