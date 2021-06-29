Общепит Москвы получит льготы при соблюдении ряда условий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер поддержки сферы общественного питания для компенсации потерь с вязи с новыми ограничениями из-за коронавируса. Льготами можно воспользоваться при соблюдении требований по вакцинации сотрудников и положений указа мэра, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

«В частности, организации, арендующие помещения у города, смогут перенести свои платежи за 3 квартал до конца этого года. Предприятия общественного питания включены в число получателей средств субсидий для субъектов мало и среднего предпринимательства. Субсидии до 1 миллиона рублей можно будет направить на цели уплаты коммунальных, лизинговых платежей, а также компенсации процентов по кредитам. Дополнительно вводится субсидия на компенсацию затрат, связанных с приобретением средств индивидуальной защиты сотрудников организаций общественного питания», - уточнил министр правительства Москвы.

При этом организации общественного питания, которые не относятся к СМП, также смогут претендовать на получение льготных кредитов. Однако для этого необходимо соблюдать два условия, подчеркнул глава департамента:

«Организация должна быть зарегистрирована на территории города и её выручка не должна превышать 2 миллиарда рублей. Кроме того, принято решение о продлении так называемой программы стабилизационных кредитов, по которой СМП смогут получать ссуды по максимальной ставке 7%. Эти деньги можно направлять на пополнение оборотных средств, на осуществление инвестиций. Напомню, что программа льготного кредитования продлена до 31 декабря 2021 года».

С 28 июня в Москве введены дополнительные ограничения на работу предприятий общепита, которые, как рассчитывают власти, позволят снизить рост числа зараженных. В кафе и рестораны допускаются только посетители, которые сделали прививку от коронавируса, переболели COVID-19, либо сдали в течение последних трёх дней отрицательный ПЦР-тест. Для подтверждения необходимо предъявить специальный QR-код.

Введение ограничений позволит предприятия общепита не закрываться даже в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки. В то же время ограничения неизбежно повлекут за собой снижение посещаемости ресторанов и кафе. Для компенсации этих издержек власти Москвы и приняли пакет дополнительных мер поддержки.

