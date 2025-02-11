Москва выставила на торги земельный участок и здание на севере столицы

Москва выставила на открытый аукцион земельный участок площадью две тысячи квадратных метров и расположенное на нем здание площадью 1010,2 квадратного метра в районе Восточное Дегунино, рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По словам Пуртова, участок и здание находятся в шаговой доступности от станции метро «Яхромская». В нежилом помещении инвесторы могут открыть супермаркет или мини-рынок.

«Заявочные кампании продлятся до 27 февраля. К участию приглашаются физические и юридические лица», - добавил Пуртов.

Открытый электронный аукцион состоится на площадке «Росэлторг». Финальная стоимость лота будет определена 11 марта в ходе торгов.

Москва активно развивает предпринимательство, выставляя на аукционы различное имущество. На сегодняшний день для инвесторов на Инвестиционном портале Москвы доступно более 350 нежилых помещений и зданий.

