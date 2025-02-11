Москва выставила на торги земельный участок и здание на севере столицы
Москва выставила на открытый аукцион земельный участок площадью две тысячи квадратных метров и расположенное на нем здание площадью 1010,2 квадратного метра в районе Восточное Дегунино, рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По словам Пуртова, участок и здание находятся в шаговой доступности от станции метро «Яхромская». В нежилом помещении инвесторы могут открыть супермаркет или мини-рынок.
«Заявочные кампании продлятся до 27 февраля. К участию приглашаются физические и юридические лица», - добавил Пуртов.
Открытый электронный аукцион состоится на площадке «Росэлторг». Финальная стоимость лота будет определена 11 марта в ходе торгов.
Москва активно развивает предпринимательство, выставляя на аукционы различное имущество. На сегодняшний день для инвесторов на Инвестиционном портале Москвы доступно более 350 нежилых помещений и зданий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru