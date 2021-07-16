Москва укрепила позиции в международных рейтингах по безопасности и состоянию экологии

Москва улучшила свои позиции в рейтингах городов компании Numbeo, которые составляются по результатам онлайн-голосования пользователей по всему миру. В этом году столицу высоко оценили с точки зрения безопасности, состояния экологии и здравоохранения, сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, с 2015 года по 2021 год Москва улучшила свои позиции на 137 строк в Индексе преступности, в Индексе загрязненности окружающей среды – на 111, а за последний год в Индексе преступности столица переместилась с 230 на 266 строчку (первое место занимает самый небезопасный город). Так, пользователи посчитали Москву безопаснее Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Торонто, Берлина, Барселоны и многих других городов мира. Самыми безопасными признаны Доху, Абу-Даби и Тайбэй.

В Индексе загрязненности окружающей среды Москва также улучшила свои позиции – переместилась со 164 на 171 место (первое место занимает самый загрязненный город), опередив Нью-Йорк, Сеул, Париж и Лондон.

Генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов отметил улучшение позиций города и в Индексе здравоохранения – столица поднялась на 7 строк, обошла более 90 городов (среди которых Нью-Йорк, Шанхай, Лос-Анджелес, Рим) по скорости медосмотра, наличию современного оборудования и доступности медицинских учреждений.

