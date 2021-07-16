Москва укрепила позиции в международных рейтингах по безопасности и состоянию экологии
Москва улучшила свои позиции в рейтингах городов компании Numbeo, которые составляются по результатам онлайн-голосования пользователей по всему миру. В этом году столицу высоко оценили с точки зрения безопасности, состояния экологии и здравоохранения, сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
По его словам, с 2015 года по 2021 год Москва улучшила свои позиции на 137 строк в Индексе преступности, в Индексе загрязненности окружающей среды – на 111, а за последний год в Индексе преступности столица переместилась с 230 на 266 строчку (первое место занимает самый небезопасный город). Так, пользователи посчитали Москву безопаснее Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Торонто, Берлина, Барселоны и многих других городов мира. Самыми безопасными признаны Доху, Абу-Даби и Тайбэй.
В Индексе загрязненности окружающей среды Москва также улучшила свои позиции – переместилась со 164 на 171 место (первое место занимает самый загрязненный город), опередив Нью-Йорк, Сеул, Париж и Лондон.
Генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов отметил улучшение позиций города и в Индексе здравоохранения – столица поднялась на 7 строк, обошла более 90 городов (среди которых Нью-Йорк, Шанхай, Лос-Анджелес, Рим) по скорости медосмотра, наличию современного оборудования и доступности медицинских учреждений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 704 / сут.
Умерли
147 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 932 / сут.
- Собянин заявил об отмене QR-кодов в Москве
- Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области
- Выступление Путина на закрытом для прессы форуме АТЭС покажут по ТВ
- Стало известно число привитых от коронавируса в Москве
- Песков назвал условие одобрения иностранных вакцин в России
- Песков: СМИ-иноагенты могут продолжать работу в России
- Песков прокомментировал статью Guardian о поддержке Трампа
- «Отдельные скачки»: Песков рассказал о механизме сдерживания цен
- Российский хакер получил в Испании четыре с половиной года тюрьмы
- Эксперты выявили 170 фейковых сайтов с услугами по соцвыплатам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru