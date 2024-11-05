Москва объявила аукцион на коммерческое помещение в Хорошевском районе

Москва объявила аукцион по реализации нежилого помещения свободного назначения площадью 208 квадратных метров с отдельным входом в Хорошевском районе на севере города. Открытые торги назначены на 29 ноября, сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Помещения на первых этажах востребованы у московских предпринимателей. Только за первое полугодие 2024 на торгах было реализовано свыше 1,1 тысячи таких лотов. Выставленный на торги объект расположен на первом этаже жилого дома по адресу: Ходынский бульвар, дом 13, недалеко от станции метро «ЦСКА» в районе с развитой инфраструктурой и высоким пешеходным трафиком», — отметил руководитель московского ведомства.

Заявки на аукцион принимаются до 20 ноября. Для участия будут необходимы регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг», а также усиленная квалифицированная электронная подпись. Как отметили в департаменте, статус свободного назначения помещения дает возможность открыть в нем любое предприятие сферы услуг - магазин, кафе, аптеку, ателье или пункт выдачи заказов.

Российская столица на постоянной основе выставляет на торги коммерческие объекты. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, с 2014 года продажи городской недвижимости увеличились в 13 раз.

