Московским предпринимателям рассказали о возможностях инвестиционного портала

На инвестиционном портале Москвы зарегистрировались уже более 70 тысяч пользователей, из них почти 22 тысячи — в прошлом году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что портал был создан в 2014 году для оперативного взаимодействия с бизнесом.

«Сегодня на сайте зарегистрировано уже 72,3 тысячи пользователей, из них 21,6 тысячи завели личный кабинет в прошлом году. Это почти на 10 тысяч, или почти в два раза больше, чем за 2020 год, когда на сайте зарегистрировались 12,1 тысячи человек», - добавил он.

С начала этого года личный кабинет завели около десяти тысяч пользователей, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил Ефимов.

Личный кабинет портала в апреле прошел модернизацию, рассказал со своей стороны руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Для упрощения работы был обновлен интерфейс, добавлены разделы с персонализированной информацией.

После регистрации пользователям открывается доступ почти к 30 онлайн-сервисам. Так, на сайте можно подать заявки на присвоение специальных статусов, которые дают возможность снизить налоговое бремя на 17–25 процентов. Также с помощью сайта можно стать резидентом особой экономической зоны «Технополис “Москва”». Еще пользователи могут направить на рассмотрение в правительство Москвы инвестиционный проект, подать заявку на получение субсидии или займа.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, ресурс позволяет оперативно взаимодействовать с профильными ведомствами. На Инвестпортале работает линия прямых обращений, где инвесторы уточняют нюансы проведения торгов и получения финансовой поддержки, предлагают свои идеи.

При этом каждый пользователь может настроить личный кабинет под свои запросы и потребности, разместив на рабочем столе необходимые элементы.

