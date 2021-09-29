Московские власти считают приоритетом участие в рейтингах качества жизни

Участие Москвы в рейтингах качества жизни является для города приоритетом, а повышение ее позиций свидетельствует об эффективности политики столичных властей, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«Рейтинги существуют не для того, чтобы города, регионы или страны могли соревноваться друг с другом, а для того, чтобы мы могли оценить результат своей работы и имели ориентиры для качественной корректировки политики развития территорий», - сказал Пуртов в ходе конференции «Международные рейтинги стран и городов: методология, данные, прозрачность».

По его словам, участие города в рейтингах позволяет оценить происходящие в Москве изменения и корректировать политику развития города в интересах его жителей.

«Планомерно увеличивая инвестиции в развитие города, объём которых не сокращался даже в сложный период пандемии, мы смогли достигнуть и сохранить устойчивую положительную динамику основных показателей социально-экономического развития Москвы», – отметил министр.

Пуртов подчеркнул, что для Москвы важно не только участие в авторитетных российских и международных рейтингах качества жизни, но и предоставление из составителям максимально актуальных, оперативных и полных данных.

В частности, в этом году совместно с Росстатом планируется создание «витрины данных», на которой будет доступна статистика Москвы и других городов России.

