Московские власти считают приоритетом участие в рейтингах качества жизни
Участие Москвы в рейтингах качества жизни является для города приоритетом, а повышение ее позиций свидетельствует об эффективности политики столичных властей, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
«Рейтинги существуют не для того, чтобы города, регионы или страны могли соревноваться друг с другом, а для того, чтобы мы могли оценить результат своей работы и имели ориентиры для качественной корректировки политики развития территорий», - сказал Пуртов в ходе конференции «Международные рейтинги стран и городов: методология, данные, прозрачность».
По его словам, участие города в рейтингах позволяет оценить происходящие в Москве изменения и корректировать политику развития города в интересах его жителей.
«Планомерно увеличивая инвестиции в развитие города, объём которых не сокращался даже в сложный период пандемии, мы смогли достигнуть и сохранить устойчивую положительную динамику основных показателей социально-экономического развития Москвы», – отметил министр.
Пуртов подчеркнул, что для Москвы важно не только участие в авторитетных российских и международных рейтингах качества жизни, но и предоставление из составителям максимально актуальных, оперативных и полных данных.
В частности, в этом году совместно с Росстатом планируется создание «витрины данных», на которой будет доступна статистика Москвы и других городов России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
- Новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 установлен в России
- В России подтвердили 22 430 случаев коронавируса за сутки
- Российский воинский контингент полностью покинул Белоруссию после учений
- Депутаты от КПРФ покинули заседание Мосгордумы в знак протеста
- Фумио Кисида станет новым премьер-министром Японии
- Основателя IT-компании Group-IB арестовали по подозрению в госизмене
- В Новосибирске отменили концерт рэпера Face
- СМИ: Талибы начали операцию против ИГ в Кабуле и Нангархаре
- Московскому ТЦ «Гагаринский» грозит закрытие за несоблюдение масочного режима
- РЖД откажутся от приготовления блюд в вагонах-ресторанах и снизят стоимость питания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru