Количество безработных в Москве снизилось в пять раз
Число безработных в российской столице снижается с октября 2020 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На 30 мая этого года численность зарегистрированных в службе занятости безработных граждан составила 46,7 тысячи человек – это на 51,6% ниже уровня начала 2021 года и в 4,8 раза ниже, чем в начале октября прошлого года», - отметил Ефимов.
По его словам, снижение уровня безработицы обусловлено ростом экономики и спроса на рабочую силу.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в столице существенно увеличилось количество вакансий для квалифицированных специалистов.
«Количество свободных вакансий в апреле 2021 года увеличилось по сравнению с апрелем прошлого года на 107%» - сообщил Пуртов.
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