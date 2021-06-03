Количество безработных в Москве снизилось в пять раз

Число безработных в российской столице снижается с октября 2020 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На 30 мая этого года численность зарегистрированных в службе занятости безработных граждан составила 46,7 тысячи человек – это на 51,6% ниже уровня начала 2021 года и в 4,8 раза ниже, чем в начале октября прошлого года», - отметил Ефимов.

По его словам, снижение уровня безработицы обусловлено ростом экономики и спроса на рабочую силу.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в столице существенно увеличилось количество вакансий для квалифицированных специалистов.

«Количество свободных вакансий в апреле 2021 года увеличилось по сравнению с апрелем прошлого года на 107%» - сообщил Пуртов.

