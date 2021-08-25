Владимир Ефимов: Инвестор вложит 1,8 млрд рублей в строительство школы и детского сада на юге Москвы
В Москве заключено еще одно соглашение по программе стимулирования создания мест приложения труда. В рамках проекта инвестор возведет детский сад и школу на юге столицы, где в общей сложности будет создано 149 рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В рамках соглашения инвестор построит детский сад и школу общей площадью 19,1 тыс. кв. м в районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы. Это первый проект по строительству образовательных объектов в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Инвестор вложит в строительство около 1,8 млрд рублей и получит льготу по плате за изменение вида разрешенного использования участка для возведения многоквартирного дома в размере 500 млн рублей», – рассказал заместитель Мэра.
Инвестор «СЗ «Пионер-1» возводит жилой дом, подпадающий под льготу в рамках программы, во 2-м Котляковском переулке. Образовательные учреждения расположатся на соседних к дому участках.
«В детском саду будет обеспечено 160 мест для детей дошкольного возраста, школу смогут одновременно посещать 900 учеников. По условиям соглашения инвестор завершит строительство в течение трех лет. На это время ему будет предоставлена отсрочка по внесению части платежа по арендной плате за первый год аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилья», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Программа стимулирования создания мест приложения труда была запущена в Москве в 2020 году для привлечения бизнеса к возведению объектов недвижимости за пределами Третьего транспортного кольца и МКАД. В программу уже вошло несколько крупных девелоперов. Они построят в разных районах столицы коммерческие и социальные объекты, на которых появится порядка 8 тыс. рабочих мест. Совокупный объем инвестиций по шести заключенным столицей соглашениям составляет 27,6 млрд рублей.
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