Инспекторы на самокатах появятся еще в восьми округах Москвы

Проект «Мобильный инспектор» запущен еще в восьми административных округах Москвы. В мае прошлого года в пилотном режиме он начал работу в Центральном административном округе (ЦАО). Проект доказал свою эффективность и теперь его решено расширить, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках проекта специалисты Госинспекции по недвижимости используют электрические самокаты, что позволяет им оперативно проверять большое количество территорий столицы. Охват инспектируемых территорий удалось расширить в 10 раз, а количество обследованных объектов в ЦАО - в 30 раз.

«После успешной апробации проекта принято решение масштабировать его еще на восемь административных округов столицы. Если проект хорошо себя зарекомендует, то мы распространим его на все оставшиеся округа, включая ТиНАО», – заявил заммэра.

Теперь инспекторы на самокатах занимаются мониторингом территории Южного, Западного, Северного, Восточного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Северо-Восточного и Зеленоградского административного округов столицы.

Электросамокаты развивают скорость до 25 километров в час, на одном заряде они могут покрывать расстояние в 35-55 километров. В результате инспекторы в течение дня экономят порядка 3 часов времени.

«В качестве примера объектов, выявленных в ходе объезда территории на самокате, можно привести самовольную пристройку к двухэтажному зданию по адресу: Нахимовский проспект, владение 57. Площадь самостроя составила 31,8 квадратного метра. Как установили специалисты, разрешение на строительство объекта и его ввод в эксплуатацию не оформлялось, пристройка на кадастровый учет не поставлена, право собственности не зарегистрировано», - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, добавив, что незаконная постройка будет демонтирована.

Госинспекция по недвижимости – единственный из надзорных органов правительства Москвы, который использует в работе электросамокаты. Такой вид транспорта сейчас применяется сотрудниками МЧС РФ, которые патрулируют столичные парки. В ряде российских городов патрульно-постовая служба полиции ездит на похожем двухколесном транспорте – электроскутерах.

Специалисты Госинспекции по недвижимости контролируют законность использования объектов нежилого фонда и земель на территории Москвы.

