Вице-мэр Ефимов: Москва помогла 23 компаниям разместить производства

Помощь в размещении производства на территории столицы в 2022 году получили 23 компании. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в 2021-м столица оказала поддержку 17 предприятиям.

«В свое развитие они вложат 4,2 миллиарда рублей. Размещение производств в Москве открывает компаниям доступ к крупным рынкам сбыта и получению мер системной поддержки», – отметил вице-мэр.

Он также рассказал, что многие компании решили разместить свои производственные мощности на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», чьи резиденты получают целый ряд преференций. В числе которых освобождение от уплаты в течение 10 лет налогов на имущество, землю и транспорт, а ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. Кроме того, в столичной ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны.

Всего Москва предоставляет предприятиям более 20 мер поддержки. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«С марта 2022 года компании, которые строят в столице новые производства в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, могут без торгов получить землю в аренду по ставке один рубль в год», -подчеркнул глава департамента.

Он также добавил, что эта мера поддержки стала одной из самых востребованных.

