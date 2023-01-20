Вице-мэр Ефимов: Москва помогла 23 компаниям разместить производства
Помощь в размещении производства на территории столицы в 2022 году получили 23 компании. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в 2021-м столица оказала поддержку 17 предприятиям.
«В свое развитие они вложат 4,2 миллиарда рублей. Размещение производств в Москве открывает компаниям доступ к крупным рынкам сбыта и получению мер системной поддержки», – отметил вице-мэр.
Он также рассказал, что многие компании решили разместить свои производственные мощности на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», чьи резиденты получают целый ряд преференций. В числе которых освобождение от уплаты в течение 10 лет налогов на имущество, землю и транспорт, а ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. Кроме того, в столичной ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны.
Всего Москва предоставляет предприятиям более 20 мер поддержки. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«С марта 2022 года компании, которые строят в столице новые производства в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, могут без торгов получить землю в аренду по ставке один рубль в год», -подчеркнул глава департамента.
Он также добавил, что эта мера поддержки стала одной из самых востребованных.
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