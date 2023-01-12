Эксперт дал оценку четырем выставленным городом на аукцион в начале года участкам КРТ

Более 14 тысяч рабочих мест появится в Москве благодаря реорганизации четырех неэффективно используемых участков. Власти столицы с 31 января по 14 февраля проведут торги на право их комплексного развития в рамках соответствующей городской программы.

На аукционы выставлены участки общей площадью порядка 66 га по адресу: Кусковская улица, владение 12, бывших промзон «Вагоноремонт», Алтуфьевское Шоссе на севере и северо-востоке Москвы, а также Красный Строитель – на юге. Победители торгов смогут возвести там жилые дома, производственные и общественно-деловые объекты.

Как отмечает эксперт по мерам поддержки бизнеса и предпринимательства, член Московского регионального отделения «Деловой России Алексей Хижняк, такого рода промышленные площадки, «серые точки» на карте города - индустриальное наследие развития столицы в XX веке. По словам специалиста, это своеобразный резерв столицы, который может сформировать новую антикризисную инфраструктуру для развития экономики.

По оценке Хижняка, участок на севере Москвы, который предлагается к застройке, обладает потенциалом стать одной из динамичных точек социальной и торговой активности. Так, в этом году на станции Лианозово должен открыться новый транспортно-пересадочный узел. Он объединит первый Московский центральный диаметр и наземный транспорт, а также строящуюся станцию «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро.

По словам эксперта, комплексное развитие территории возле Перовской эстакады на Кусковской улице - один из грандиознейших проектов городских властей. С открытием СВХ и Московского скоростного диаметра в целом данный район станет более доступным для автомобилистов, а станция метро «Перово» и новая «Кусково» МЦД возьмут на себя нагрузку общественного транспорта.

Предполагается переселение москвичей из жилья, подлежащего сносу, в комфортные новые дома около одного из красивейших парков столицы – Кусковского. Одновременно будут построены магазины, рестораны и социальные объекты. Всё это превратит район в привлекательный и динамично развивающийся центр притяжения.

Москва ведет последовательную политику в создании города, комфортного для работы и для жизни. Такой подход позволяет создать на территории пустующих или используемых не по назначению бывших производств удобную для жизни и работы горожан среду.

Заммэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов отметил, что в ходе реорганизации четырех выставленных на аукцион неэффективно используемых участков инвесторы смогут возвести на участках более 330 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, а также современные офисы, физкультурно-оздоровительные комплексы, кафе, рестораны, магазины, гостиницу, производственные предприятия и технопарк.

Программа комплексного развития территорий позволит вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые городские территории и создать на них около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

