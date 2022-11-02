Ефимов: В промышленной зоне «Красный строитель» на юге Москвы пройдут работы по комплексному благоустройству

Московским правительством было подписано постановление о комплексном благоустройстве участка бывшей промзоны «Красный строитель» площадью около 35 га в московском районе Чертаново Южное (ЮАО). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, участок расположен между Варшавским шоссе и железнодорожной веткой МЦД-2 и ограничен МКАД с южной стороны. Перепрофилированием промзоны займется инвестор, выигравший торги. В процессе реорганизации на территории «Красного строителя» будут построены объекты общественно-делового назначения. Благодаря этому появятся рабочие места для 4,6 тысяч москвичей.

Сегодня на подлежащей реорганизации территории находятся складские помещения, гаражи и торговые точки, реализующие автозапчасти. Сообщается, что владельцам участка выплатят компенсацию, равную рыночной цене земли и расположенных на ней строений.

Министр московского строительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что площадь градостроительного потенциала промзоны исчисляется 404 тысячами квадратных метров. По его словам, выигравший торги застройщик возведет на территории школу на 900 мест, дошкольное образовательное учреждение для 250 маленьких москвичей и поликлинику, готовую ежедневно принимать 320 пациентов. Также на территории бывшей промзоны «Красный строитель» могут расположиться спортивные объекты, магазины, банки, кафе и рестораны. Всего, утверждает министр, для строительства общественно-деловых зданий выделена площадь 215 тысяч квадратных метров, еще 189 тысяч квадратных метров придется на жилую застройку.

