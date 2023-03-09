Ефимов: В Москве выдали более 21 тысячи кредитов за прошлый год по семейной ипотеке

В Москве за 2022 год было выдано 21,7 тысячи кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 миллиарда рублей. При этом в 2021 году количество заемов было ниже на 43 процента, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, Москва на сегодняшний день является одним из лидеров по выдаче таких кредитов. Чаще всего этой льготой пользуются семьи с одним ребенком – в прошлом году им выдали больше трети заемов, почти каждый пятый оформляют семьи с двумя детьми, каждый десятый – семьи с тремя детьми.



Благодаря «Семейной ипотеке» россияне могут не только оформить кредит, но и рефинансировать уже имеющийся с улучшенными условиями, отметил Ефимов. Он добавил, что в прошлом году перекредитовались около 3,3 тысячи столичных семей.

Льготный кредит в прошлом году позволил купить почти 1,2 миллиона квадратных метров, их общая стоимость составила более 273,8 миллиарда рублей.

Программа действует до конца текущего года. Оформить льготную ипотеку можно до 1 июля 2024 года.

