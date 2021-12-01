Ефимов: В Москве растёт число индивидуальных предпринимателей

Октябрь стал рекордным по регистрации новых индивидуальных предпринимателей в Москве за последние два с половиной года. Как сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за октябрь в столице зарегистрировано 7825 ИП, что превысило результат сентября на 3,5%. Всего с января по октябрь 2021 года новых ИП зарегистрировалось более 65 с половиной тысяч.

«Темпы регистрации новых ИП растут, несмотря на введенные в конце октября ограничения, связанные с распространением COVID-19. По сравнению с допандемийным 2019 годом, показатели этого года больше на 5,4%», – отметил заместитель мэра.

По данным столичных властей, на 1 ноября в Москве было зарегистрировано 356,3 тысячи индивидуальных предпринимателей, что на 1,2% больше показателя ноября 2019 года. Число сотрудников, работающих у ИП, сегодня превысило 126 тысяч человек. Это на 26% больше, чем в 2019 году, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Сегодня в столице зарегистрирован каждый третий ИП Центрального Федерального округа и каждый десятый индивидуальный предприниматель России.

