Ефимов: Столичный производитель молочной продукции внедрит «зеленые» технологии

Московские предприятия компании «Вимм-Билль-Данн» станут частью глобальной программы PepsoCo+, которая предполагает внедрение практик регенеративного сельского хозяйства на 3 миллиона гектаров земель по всему миру, сообщили столичные власти.

«Имея статус промышленного комплекса, московские предприятия компании получают значительные налоговые льготы. С 2016 года им удалось сэкономить порядка 400 миллионов рублей, эти средства идут на модернизацию производств», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Помимо статуса промкомплекса, недавно компания получила статус московского инвестора второй категории, что дает ей право на получение инвестиционного налогового вычета. Теперь предприятие в течение семи лет сможет применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 8% вместо 17% с учетом подтверждения статуса через пять лет.

На данный момент компания уже работает с поставщиками для повышения качества и эффективности производства сырого молока, что решает проблему выбросов парниковых газов. К 2030 году планируется сократить объем выбросов на 40%. Закупка сельскохозяйственного сырья происходит только из ответственных источников. В планах PepsiCo – внедрение практик «устойчивого земледелия» на всех используемых землях.

Также в 2020 году власти города заключили с «Вимм-Билль-Данн» контракт на сумму 30,6 миллиардов рулей, согласно которому компания наладит производство молока, соков и детских пюре, и, начиная с 2022 года, будет поставлять эту продукцию на молочные кухни города.

Кроме того, в 2019 году Царицынский комбинат запустил линию по изготовлению натурального охлажденного сока, а Лианозовский расширил ассортимент продукции и запустил новые линии.

«Вследствие активного развития предприятия нуждаются в большем количестве сырья. Теперь ежегодно в общей сложности они закупают около 500 тысяч тонн молока, что в среднем превышает показатели 2016 года более чем на шесть процентов», - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

