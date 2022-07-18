Ефимов: С начала года малый и средний бизнес выкупил у Москвы более 170 объектов недвижимости
За шесть месяцев 2022 года представители малого и среднего бизнеса выкупили более 170 объектов недвижимости, арендуемых у города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, общая площадь помещений превысила 35 тысяч квадратных метров.
«За первые шесть месяцев 2022 года представители малого и среднего бизнеса выкупили у города без торгов, воспользовавшись преимущественным правом, 177 объектов недвижимости общей площадью более 35 тысяч квадратных метров на сумму 3,7 миллиарда рублей», – рассказал он.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что предприниматели выкупили арендуемую у города коммерческую недвижимость по рыночной стоимости, которую определяют независимые оценщики - бизнес может приобретать такие объекты в рассрочку на семь лет.
«Наиболее крупные объекты недвижимости, выкупленные малым бизнесом за полгода, находятся на Большой Серпуховской улице, дом 16/15, строения 1, 2 и 5, – их общая площадь превышает две тысячи квадратных метров. Сейчас на завершающей стадии оформления находятся еще 14 договоров купли-продажи», – отметил он.
Для выкупа помещения представителям малого и среднего бизнеса необходимо обратиться в Департамент городского имущества.
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