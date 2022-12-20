Ефимов: Права на комплексное развитие трех участков бывших промзон выставят на торги

В первом квартале следующего года Москва выставит на торги права на комплексное развитие участков бывших промышленных зон «Владыкино», «Вагоноремонт, 17,18» и №58 «Южное Очаково». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Они расположены на северо-востоке, севере и западе столицы, их общая площадь превышает 35 гектаров», - сказал он.

Заммэра отметил, что вложения в реализацию проектов будут составлять более 67 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект – свыше 4 млрд рублей в год. Ефимов подчеркнул, что благодаря реорганизации территорий и возведению новых объектов там появится порядка 12,5 тысячи новых рабочих мест.

Так, на сегодняшний день участки используются неэффективно. На них находятся, в частности, склады, парковки и автосервисы. В аукционах на право комплексного развития этих территорий смогут принять участие любые лица, которые будут соответствовать требованиям.

Как сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, по трем проектам комплексного развития территорий на месте бывших промзон построят 708 тысяч «квадратов» недвижимости. По его словам, там возведут жилые, общественно-деловые и спортивные объекты, а также производства. При этом Гаман добавил, что больше половины участка бывшей промзоны «Вагоноремон» займет жилье, а на месте бывшей промзоны «Южное Очаково» будут построены современные предприятия и логистический центр.

