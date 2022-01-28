Ефимов: Москва стала одним из самых востребованных городов мира у молодых предпринимателей

Москва заняла четвертое место среди городов мира по количеству молодых предпринимателей - победителей и номинантов списка Forbes 30 Under 30, сообщается на официальном портале Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

«В Москве сегодня живет 51 победитель и номинант Forbes 30 Under 30. По этому показателю российская столица смогла обойти Лос-Анджелес, Чикаго, Берлин и Торонто, уступив только Лондону, Нью-Йорку и Сан-Франциско», - рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

При этом Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял седьмое место в мировом рейтинге по количеству учившихся в нем молодых предпринимателей из списка Forbes, отметил Ефимов.

По его словам, МГУ обошел Кембриджский, Колумбийский и Пенсильванский университеты, которые входят в первую двадцатку списка лучших университетов мира.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы (ДЭПиР) Кирилл Пуртов подчеркнул, что в МГУ образование получали 12% российских победителей и номинантов в Forbes 30 Under 30.

«Еще 10% из них учились в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)», - добавил он.

Исследование и рейтинг составлены экспертами компании Bionic. По данным компании, средний возраст молодого российского предпринимателя составляет 25 лет. Из них 33% – женщины.

