Ефимов: Москва поддержит производство упаковки в районе Митино

Москва передаст инвестору в аренду земельный участок площадью 2,4 гектара для строительства производства по выпуску упаковки в районе Митино без торгов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем вложений в реализацию Масштабного инвестиционного проекта оценивается в 1,6 миллиарда рублей. На новом предприятии будет создано 90 рабочих мест», – отметил он.

На сегодняшний день в столице выпуском бумажных изделий занимаются более 40 предприятий, отрасль продолжает активно развиваться.

На новом предприятии планируется выпускать упаковку типа «тетрапак», картон, синтетическую пленку и клеевую основу для этикеток, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В марте правительство Москвы приняло решение о предоставлении в аренду земли для реализации Масштабных инвестпроектов по льготной ставке один рубль в год. Ставка распространяется на весь срок действия договоров.

