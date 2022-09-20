Ефимов: Москва поддержит производство упаковки в районе Митино
Москва передаст инвестору в аренду земельный участок площадью 2,4 гектара для строительства производства по выпуску упаковки в районе Митино без торгов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Объем вложений в реализацию Масштабного инвестиционного проекта оценивается в 1,6 миллиарда рублей. На новом предприятии будет создано 90 рабочих мест», – отметил он.
На сегодняшний день в столице выпуском бумажных изделий занимаются более 40 предприятий, отрасль продолжает активно развиваться.
На новом предприятии планируется выпускать упаковку типа «тетрапак», картон, синтетическую пленку и клеевую основу для этикеток, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
В марте правительство Москвы приняло решение о предоставлении в аренду земли для реализации Масштабных инвестпроектов по льготной ставке один рубль в год. Ставка распространяется на весь срок действия договоров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+49 488 / сут.
Умерли
386 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+38 595 / сут.
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 28 сентября
- СМИ: Винтовки «Сумрак» применяют для уничтожения высокоприоритетных целей на Украине
- Самойлов заявил о «страхе» организаторов рекламировать Z-концерты
- Рекреационный центр «Активный отдых» создадут на окраине «Битцевского леса»
- СМИ: Иран начнет закупать 9 млн кубометров газа у России ежедневно
- Аналитик назвал опасным хранение сбережений в долларах и евро
- Эксперт рассказал, кому положена прибавка к пенсии по достижении 80 лет
- В Германии захотели договориться о поставках газа из Катара и ОАЭ
- Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 18
- В Херсонской ВГА заявили, что указы Зеленского не имеют юридической силы в регионе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru