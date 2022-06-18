Ефимов: Москва направит 83 млрд рублей на антикризисную поддержку населения и бизнеса

Правительство Москвы направит на антикризисную поддержку населения и бизнеса порядка 83 миллиардов рублей. Помощь на общую сумму 19,8 миллиарда рублей уже получили 4,5 тысячи компаний, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В настоящее время правительством Москвы разработано более 70 мероприятий поддержки с прямым финансированием на сумму около 83 миллиардов рублей, из которых 30,6 миллиарда рублей планируется направить на помощь бизнесу и более 52 миллиардов рублей – населению», - отметил он.

По его словам, за поддержкой уже обратились 16,5 тысячи предприятий.

Список антикризисных мер поддержки бизнеса в марте утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Среди них – льготные кредиты, которые изначально могли получить промышленные предприятия, но затем меру распространили и на гостиницы, рестораны, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, образования и IT-сферы, транспортные компании и организации из других сфер.

Востребованной мерой поддержки у бизнеса стали также отсрочки по аренде городского имущества и земельных участков, а также автоматическое продление специальных статусов, в том числе промышленного комплекса, технопарка, индустриального парка.

