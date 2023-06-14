Ефимов: Москва направит 28 млрд рублей на два проекта в сфере ЖКХ

Московское правительство в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало с ДОМ.РФ и Банком ДОМ.РФ соглашения о финансировании двух концессионных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что концессионные проекты позволят кратно увеличить эффективность работы Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. По словам Ефимова, в результате соглашения ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ обеспечат кредитование концессий на сумму порядка 28 миллиардов рублей.

Так, один из проектов предполагает строительство в составе Курьяновских и Люберецких очистных сооружений двух заводов по термической обработке илового осадка сточных вод. Таким образом, его будут сушить до показателя 10% влажности, после чего поставлять цементным заводам. В свою очередь второй проект предполагает возведение на Люберецких очистных сооружениях объектов по удалению из сточных вод соединений азота и фосфора.

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал, что концессионные проекты помогут обеспечить комфортные условия жизни для миллионов москвичей, увеличить долю экономически активного населения. Он отметил, что экология будет улучшена сразу в нескольких районах столичного региона. При этом Мутко добавил, что льготное финансирование в рамках концессии – это пример эффективного частно-государственного партнерства.

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы подчеркнули, что в этом году город предоставил на территории Курьяновских и Люберецких очистных сооружений земельные участки для реализации проектов. Совокупный объем инвестиций по концессиям составит порядка 35,4 миллиарда рублей.

