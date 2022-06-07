Ефимов: компания «Рот Фронт» получила от Москвы участок в аренду за один рубль в год
Москва предоставила компании «Рот Фронт» участок в аренду на пять лет по льготной ставке в один рубль для создания объекта пищевой промышленности, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Участок площадью 2,6 гектара находится в районе Бирюлево Западное по адресу: улица Мелитопольская, владение 8.
«Инвестор вложит в проект девять миллиардов рублей. В результате за счет налогов в городской бюджет будет ежегодно поступать 238,9 миллиона рублей. Кроме того, благодаря реализации проекта в столице появится еще 1,4 тысячи рабочих мест», – рассказал заместитель мэра.
В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что ежегодно на новом предприятии смогут выпускать 60 тысяч тонн продукции.
По его словам, это уже второй договор аренды, подписанный на условиях льготной ставки в один рубль. Согласно первому соглашению, на 10 тысячах квадратных метров в районе Нагатино-Садовники построят инженерный корпус, который станет частью предприятия, разрабатывающего электронные компоненты для разных отраслей промышленности.
Предоставление в аренду земли по ставке один рубль в год для развития производств на территории столицы – одна из антикризисных мер поддержки бизнеса, запущенных Москвой в марте.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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