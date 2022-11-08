Ефимов: Инвесторы создадут в Москве более 1,2 тысячи рабочих мест

Москва заключила с инвесторами три новых соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, благодаря этому в столице появится 12 детских садов, пять школ и один спорткомплекс, где смогут работать свыше 1200 человек. Инвестиции на строительство превысят 13,7 миллиарда рублей.

В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал об одном из таких проектов – строительстве детского сада и школы в поселении Рязановское. По его словам, В школу смогут трудоустроиться 120 человек, в детский сад – 58. На строительство потратят 937,8 миллиона рублей.

Также в рамках программы в Басманном районе появится спорткомплекс, где будет создано 70 рабочих мест.



