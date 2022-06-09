Ефимов: Инвесторы передадут Москве две школы и два детских сада
Инвесторы построят и безвозмездно передадут городу две школы и два детских сада на северо-востоке и юго-востоке столицы по договорам участия, согласованным департаментом городского имущества. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Посещать эти учебные заведения сможет почти 1,2 тысячи детей. Ориентировочная стоимость объектов превысит 2,6 миллиарда рублей», – рассказал Владимир Ефимов.
В феврале 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый порядок работы застройщиков. По правилам в рамках проектов строительства жилья девелоперы заключают с городом договоры участия в развитии и благоустройстве территорий. То есть инвесторы создают объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры рядом с новыми жилыми кварталами, а затем передают их в собственность столицы.
«Согласно утвержденным договорам участия, на Южнопортовой улице появятся школа на 500 мест и детский сад на 225 мест, а в Огородном проезде построят образовательную организацию на 320 школьных и 140 дошкольных мест», – сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, все объекты будут введены в эксплуатацию в 2027–2028 годах.
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