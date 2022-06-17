Ефимов: более 8,3 тысяч рабочих мест появится в Москве благодаря инвестпроектам
В этом году Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о передаче городской земли в аренду застройщикам без проведения торгов для реализации шести промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП). В результате в столице появятся новые производственные площадки, где смогут работать более 8,3 тысячи человек. Об этом сообщил на полях Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На площади более 70 гектаров инвесторы построят производственные комплексы, логистический центр и технопарк. Общий объем инвестиций в проекты превысит 37 миллиардов рублей», – отметил вице-мэр.
В Северо-Западном округе столицы появится производственный комплекс по изготовлению архитектурного бетона, в Зеленоградском – по выпуску строительной продукции, а в Восточном – по созданию высокотехнологичной электронной компонентной базы и микросистемной техники. В Троицком округе создадут логистический центр и производственный комплекс по изготовлению строительных материалов из дерева, а в Северо-Восточном – технопарк с распределительным центром.
«Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в столице появляются новые социально значимые объекты и создаются дополнительные рабочие места», – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, только один из инвесторов вложит в проекты свыше 14,7 млрд рублей и создаст в столице более 2 тысяч рабочих мест.
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