Ефимов: более 8,3 тысяч рабочих мест появится в Москве благодаря инвестпроектам

В этом году Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о передаче городской земли в аренду застройщикам без проведения торгов для реализации шести промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП). В результате в столице появятся новые производственные площадки, где смогут работать более 8,3 тысячи человек. Об этом сообщил на полях Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На площади более 70 гектаров инвесторы построят производственные комплексы, логистический центр и технопарк. Общий объем инвестиций в проекты превысит 37 миллиардов рублей», – отметил вице-мэр.

В Северо-Западном округе столицы появится производственный комплекс по изготовлению архитектурного бетона, в Зеленоградском – по выпуску строительной продукции, а в Восточном – по созданию высокотехнологичной электронной компонентной базы и микросистемной техники. В Троицком округе создадут логистический центр и производственный комплекс по изготовлению строительных материалов из дерева, а в Северо-Восточном – технопарк с распределительным центром.

«Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в столице появляются новые социально значимые объекты и создаются дополнительные рабочие места», – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, только один из инвесторов вложит в проекты свыше 14,7 млрд рублей и создаст в столице более 2 тысяч рабочих мест.

