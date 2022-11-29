Ефимов: более 30 тысяч семей получили новые квартиры в Москве по программе реновации
В столице с начала программы реновации более 30 тысяч семей получили новые квартиры, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Город заключил 30-тысячный договор на предоставление квартиры по программе реновации с семьей из Таганского района. Она переехала из старой пятиэтажки в дом 2 на улице Мельникова. Всего с начала 2022 года 13,6 тысячи семей в столице получили новое жилье по программе реновации – это на 85 процентов больше, чем за весь 2021 год», – рассказал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел дом на Мельникова, в который сможет переехать примерно тысяча жителей данного района.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с начала программы началось переселение 36,5 тысячи семей из 568 старых домов.
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