Ефимов: более 30 тысяч семей получили новые квартиры в Москве по программе реновации

В столице с начала программы реновации более 30 тысяч семей получили новые квартиры, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город заключил 30-тысячный договор на предоставление квартиры по программе реновации с семьей из Таганского района. Она переехала из старой пятиэтажки в дом 2 на улице Мельникова. Всего с начала 2022 года 13,6 тысячи семей в столице получили новое жилье по программе реновации – это на 85 процентов больше, чем за весь 2021 год», – рассказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел дом на Мельникова, в который сможет переехать примерно тысяча жителей данного района.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с начала программы началось переселение 36,5 тысячи семей из 568 старых домов.

